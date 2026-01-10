Строительство трех новых школ начнется в Балашихе

Проектирование стартовало в 2025 году. Строительство планируют начать уже в 2026 году.

Образовательные учреждения построят в микрорайонах Авиаторов и Алексеевская роща, а также в деревне Федурново.

Параллельно в округе строят два детских сада. Здание площадью 3900 квадратных метров в микрорайоне Авиаторов рассчитано на 225 мест. Там будут просторные помещения для развивающих занятий, медицинские и методические кабинеты, пищеблок и вестибюль. Открытие планируется в 2027 году.

Продолжается строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Алексеевская роща. В нем будут располагаться спортивный и музыкально-актовый залы, пищевой и медицинский блоки, прачечная, а на территории — новые игровые площадки и прогулочная зона. Учреждение откроется в 2026 году.

За последние восемь лет в Балашихе уже построили 15 школ на 13 тысяч мест и 26 детских садов почти на пять тысяч воспитанников. В прошлом году в жилом комплексе «Героев» открыли новый корпус школы № 15 на четыре этажа. Учреждение площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1320 мест. Там есть библиотека, медиатека, два спортивных зала, актовый зал на 600 мест, а также стадион и спортивные площадки на территории.