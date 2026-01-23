Строительство трех надземных переходов завершили на Афанасовском шоссе в Мытищах

В Мытищах на Афанасовском шоссе появились три новых надземных пешеходных перехода. Их строительство — часть масштабной реконструкции магистрали.

В июле 2025 года на участке от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе длиной 2,7 километра запустили рабочее движение.

«На сегодняшний момент завершены работы на съездах и на трех пешеходных переходах. Строители выполнили работы по остеклению и монтажу внутреннего освещения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме переходов, на этом участке дороги обновленные остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны. Для безопасности водителей и пешеходов смонтировали барьерные ограждения.

Сейчас дорожные службы заканчивают укладывать тротуарную плитку, а весной планируют начать работы по общему благоустройству прилегающей территории.

В прошлом году этот отрезок Афанасовского шоссе расширили до четырех полос. Также там организовали удобный съезд с Дмитровского шоссе на Мытищинскую хорду.