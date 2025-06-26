Строительство трех корпусов нового ЖК в Одинцове вышло на финальный этап

Возведение нового жилого комплекса бизнес-класса Skolkovo One подходит к концу в Одинцовском городском округе. Специалисты уже установили межквартирные двери, сейчас на финальной стадии — отделка входных групп.
В строительстве жилого комплекса применяют только качественные материалы и высокие технологии. Каждое лобби во всех трех домах имеет свой уникальный стиль. В местах общего пользования оборудовали комфортные зоны ожидания, просторные колясочные, стойки ресепшн, установили современные лифты. Дома оснастили автоматизированной системой контроля и управления доступом, обеспечивающей безопасность жителей.
Также в жилом комплексе заканчивают благоустраивать территории с высадкой деревьев, кустарников и восьми крупных цветников. Всего в составе Skolkovo ONE построят 16 комфортабельных корпусов.
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