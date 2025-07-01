Строительство стационара в Перхушково завершат в Одинцовском округе в 2025 году

Региональный сосудистый центр на 163 койки продолжает строиться на базе стационара в Перхушкове. Подрядчик не упускает ни одного важного этапа.

Сейчас на объекте трудится более сотни человек. Смонтированы воздуховоды, получены все заключения по системам отопления, водоснабжения и водоотведения, идут работы по укладке кафеля, подготавливаются вентиляционные камеры.

Завершить строительство полностью и передать помещения под установку медицинского оборудования планируют до конца этого года.

В центре будут работать нейрохирурги, кардиологи, неврологи, а также специалисты по реанимации. В здании оборудуют пять операционных и несколько диагностических кабинетов. Завезут два ангиографа, томографы, рентген и другую современную технику.

Проект капитального ремонта стационара — важный шаг в развитии медицины всего региона.