Строительство станции водоподготовки начнется в Подольске в июне 2025 года

В июне в городском округе Подольск на водозаборном узле «Деснинский» начнут возводить новую станцию водоподготовки. Здание площадью 1700 кубических метров и 23-метровую водонапорную башню построят в 2027 году.

Объект возведут рядом с деревней Армазово. Станцию оснастят современной системой резервуаров-отстойников, вода там будет проходить предварительное осветление.

По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова, производительность объекта составит 46 тысяч кубометров в сутки.

«Это гарантия, что тысячи жителей будут получать воду, очищенную от примесей, безопасную и по-настоящему качественную. Проект реализуем по программе губернатора региона Андрея Воробьева „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“», — подчеркнул Григорий Артамонов.

Отметим, что Деснинский водозаборный узел обеспечивает ресурсом 60% населения округа, обслуживает северную и центральную части Подольска.