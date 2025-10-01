Строительство стадиона в Электроуглях завершат к концу 2025 года

Строительная готовность стадиона в СК «Виктория» в городе Электроугли Богородского округа составляет более 60%. Специалисты уже выполнили значительный объем как подготовительных, так и основных работ.

На территорию стадиона доставили щебень для футбольного поля, установили опоры для освещения и подготовили основание для информационного табло. Сейчас продолжаются работы по укладке искусственного газона. Помимо этого, специалисты готовят основания для трибун и модульных раздевалок. Также они формируют беговые дорожки, укладывают бордюрный камень и восстанавливают дренажные системы.

На текущий момент подготовительные работы завершены на 93%, основание — на 87%, а покрытие — на 50%. Общая степень готовности стадиона составляет 62%. Работы выполняют по графику.

К концу года жители смогут воспользоваться современным стадионом с искусственным футбольным полем, беговыми дорожками, комфортными раздевалками и универсальными спортивными площадками.