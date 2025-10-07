Строительство спортплощадки начали в микрорайоне Востряково в Домодедове

Появление новой универсальной спортивной площадки станет важным событием для микрорайона, где проживает более 8 тысяч человек. Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования при поддержке депутата Московской областной думы Олега Жолобова.

Ранее единственным местом в микрорайоне, где жители могли заниматься спортом, была хоккейная коробка. В новой многофункциональной зоне любители активного отдыха смогут играть в баскетбол, волейбол и мини- футбол, проводить соревнования и тренировки.

«Теперь в Востряково появится современный универсальный комплекс с безопасным резиновым покрытием, освещением, футбольными воротами, баскетбольными щитами и стойками для волейбола», — отметила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Кроме того, площадка станет местом встреч и отдыха для всех желающих провести время на свежем воздухе.