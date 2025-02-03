Строительство современного медицинского центра началось в Красногорске

В Красногорске стартовало строительство нового, модернизированного медицинского центра, который станет важным объектом здравоохранения города. Общая площадь четырехэтажного здания составит 2,9 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 миллионов рублей.

Новый медицинский центр будет оборудован по последнему слову техники. На первом этаже разместятся отделения компьютерной томографии, травматологии и вакцинации. На втором, третьем и четвертом этажах будут оборудованы процедурные и смотровые комнаты, кабинеты врачей, а также установлено современное оборудование для рентгенодиагностики.

В центре планируется трудоустроить около 100 высококвалифицированных специалистов различных направлений. Это позволит существенно повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей Красногорска и близлежащих районов.

Сейчас на стройплощадке уже идет активная расчистка территории. Все необходимые разрешительные документы получены, и строительство идет в соответствии с утвержденным графиком. Завершение работ запланировано на третий квартал 2026 года.

Открытие нового медицинского центра станет значимым событием для города и позволит улучшить уровень медицинской помощи, предоставляемой населению.