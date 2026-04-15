Строительство складского комплекса «Ретиноидов» близится к середине

В городском округе Балашиха на улице Свободы, 1А, продолжается строительство административно-складского комплекса фармацевтической компании «Ретиноиды». С момента начала работ прошло около полутора лет. За это время строители успели заложить фундамент, возвести металлоконструкции, устроить ливневую канализацию и подвести все необходимые коммуникации — электричество, газ и воду.

Директор АО «Ретиноиды» Константин Ноздрин сообщил, что общий объем паллетомест для хранения лекарств и упаковки составит около двух тысяч единиц.

Складской комплекс будет оборудован зонами хранения с разными температурными режимами. Одна зона будет предназначена для основного хранения лекарств и упаковочного материала при температуре от +15 до +25 градусов Цельсия, а другая — для холодного хранения термолабильных препаратов при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия.

Помимо складского помещения, планируется создание офисной зоны для размещения персонала. Будет создано более 20 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций на сегодняшний день составил 244 миллиона рублей, а в планах — вложить около 400 миллионов рублей.

Введение комплекса в эксплуатацию позволит увеличить объем запасов лекарственных средств и сделать медикаменты доступнее для жителей России и стран ближнего зарубежья.