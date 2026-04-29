Строительство школы вратарского искусства в Реутове близится к завершению

В городе Реутов на территории стадиона «Старт» продолжается строительство Школы вратарского искусства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. На объекте, который с нетерпением ждут юные спортсмены и любители футбола, строители приблизились к ключевым этапам отделки и оснащения.

Заместитель главы города по вопросам строительства Владимир Покамин сообщил, что на объекте трудятся 52 человека. Монолитные работы практически завершены — их готовность составляет 99%. Начался монтаж внутренних инженерных сетей и отделка. Штукатурка и стяжка почти готовы, работы по кровле завершены.

Сейчас монтируются витражи и возводится каркас фасада. Панели для фасада поступят из Индии в конце июня — начале июля, а их монтаж займет около 2–3 недель.

Покамин также сообщил, что готовность наружных сетей уже превышает 80%. Системы тепло-, водоснабжения, канализации и ливневки в основном выполнены, остаются лишь врезки. Эти работы планируют завершить к 10 мая, а врезки на улице Строителей — до 25 мая.

Серьезные работы развернулись и на футбольном поле. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, строители приступили к разработке грунта. Подрядчики сделают щебеночную подушку, уложат трубы для подогрева, после чего появится зеленое покрытие с беговыми дорожками. На эти работы потребуется около двух месяцев.

Параллельно продолжатся внутренние отделочные работы — укладка плитки, линолеума, ламината, установка сантехнического оборудования.

Несмотря на некоторые сложности, в целом все идет по графику. Объект планируют сдать в срок — уже этой осенью юные вратари смогут приступить к тренировкам в новой академии.