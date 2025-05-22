Строительство школы в ЖК «Рублевский квартал» в Одинцове завершили на 77%

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Строительство новой школы на 1100 мест в жилом комплексе «Рублевский квартал» продолжается. Ход работ на объекте проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Строительная готовность здания составляет уже 77%. Специалисты завершили монолитные работы, установили окна и витражи. Сейчас заканчивается обустройство кровли и утепление фасадов. Полным ходом идет отделка внутренних помещений.

Летом работы будут проходить в две смены, чтобы успеть подготовить классы, пищеблок, библиотеку и другие важные помещения к сроку.

Глава округа обозначил подрядчику два ключевых вопроса. Первый: продумать более практичное разграничение актового зала и холла центрального входа — занавес оказался недостаточно эффективным. Второй: предусмотреть отдельную парковку для преподавателей.

Благоустройство прилегающей к школе территории выполнено на 65%. Подрядчик обустраивает шесть спортивных площадок, а с началом июня приступит к установке малых архитектурных форм. Продолжаются работы по строительству школьного стадиона, сейчас там завершается укладка резиновой крошки.

Как сообщалось ранее, торжественное открытие новой школы должно состояться 1 сентября 2025 года.