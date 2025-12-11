Строительство школы в ЖК «Резиденции Сколково» завершат в Одинцове в 2026 году

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Возведение новой школы на 750 мест продолжается в жилом комплексе «Резиденции Сколково». Сейчас объект готов на 70% — рабочие завершили монтаж светопрозрачных конструкций, идет обустройство фасадов здания.

Подрядчик ведет монтаж лифтов, инженерных сетей, систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Всего на площадке работают более 100 человек, задействовано 11 единиц техники.

Срок завершения всех работ — лето 2026 года. Школа будет готова принять первых учеников 1 сентября.

В здании разместят 46 универсальных и специализированных классов, общая вместимость каждого составит 24-26 человек. Кроме того, проектом предусмотрены помещения медицинского блока, столовая на 375 посадочных мест, актовый зал на 290 человек, просторный спортзал и библиотека.

Физкультурно-оздоровительная уличная зона представлена двумя спортивными площадками для учеников младшей, средней и старшей школы. Предусмотрены дорожки со специальным покрытием для ходьбы, бега и лыжной подготовки, волейбольная и баскетбольная площадки, зона для прыжков в длину.

Школа станет уже третьим учреждением социальной инфраструктуры в рамках инвестиционного контракта с застройщиком — на территории жилого комплекса также построены два детских сада.