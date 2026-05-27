Строительство школы в Софрино выходит на финишную прямую

В городе Пушкинский, в поселке Софрино, на улице Полевая, дом 5, активно продолжается строительство образовательного комплекса. На данный момент готовность объекта составляет 55,5%. На площадке работают 92 человека и задействовано 4 единицы техники.

Сейчас основные усилия направлены на фасады и кровлю здания. Производится утепление и окраска внешних стен, замена оконных блоков. Также ведется формирование теплового контура. На входных группах ведутся монолитные работы. В спортзале устанавливают алюминиевые витражи и монтируют потолочные конструкции, что позволит наполнить помещение естественным светом.

По словам представителя подрядчика Елены Синицыной, внутри здания проводится чистовая отделка: окрашиваются стены, осуществляется облицовка полов и стен плиткой. Параллельно с этим прокладываются системы отопления, водоснабжения и водоотведения. В пищевом блоке устанавливают систему вентиляции, а также монтируются электросети и слаботочные системы.

На прилегающей территории обустраивают спортивное ядро, проводят наружное освещение и благоустройство. Комплекс постепенно приобретает завершенный вид. Школа будет готова к приему учеников 1 сентября.