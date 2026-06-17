Строительство школы в поселке Свердловском выходит на финишную прямую

В поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский завершается строительство новой школы. Готовность объекта превысила 80%, и сейчас рабочие занимаются финишной отделкой помещений, сообщил начальник производственно-технического отдела Дмитрий Севастеня.

Внутри здания активно ведутся отделочные работы. В пищеблоке стены облицованы белой плиткой, параллельно укладывается напольный керамогранит. В ближайшее время здесь планируют закончить установку вентиляции и завезти необходимое оборудование.

Также ведется укладка напольной плитки в коридорах. Рабочие прокладывают электрические сети, устанавливают светильники и батареи. Системы водоснабжения, отопления и водоотведения уже проведены.

Особенностью проекта стали стеклянные перегородки вместо глухих стен. Они уже частично установлены в классах, что делает кабинеты светлыми и просторными.

Вместе с внутренними работами идет благоустройство территории. На школьном дворе обустраивают спортивное ядро с футбольным полем и площадками для активных игр.

Новая школа будет не только местом для уроков, но и центром развития для учеников. На третьем этаже разместится современный библиотечно-информационный центр. На втором — актовый зал для мероприятий и большой спортивный зал. Также на первом этаже будет малый спортивный зал.

Особое внимание уделено практическим занятиям. Для девочек оборудуют мастерскую по обработке тканей и кулинарный класс, а для мальчиков — инструментальную мастерскую. Кроме того, в здании появится блок Детской школы искусств с хореографическим залом и изостудиями, а также центр для детских инициатив.

Всего в новой школе будет более 70 учебных кабинетов. Открытие запланировано на сентябрь 2026 года.