Строительство школы в «Мытищи Парк» вышло на финишную прямую

В южной части жилого комплекса «Мытищи Парк» продолжается возведение современной школы. Готовность объекта превысила 50%. Сейчас специалисты активно монтируют инженерные сети и занимаются остеклением здания. Одновременно ведутся фасадные и отделочные работы.

Проект школы разработан с учетом современных архитектурных решений и принципов доступной среды. Планировка предусматривает разделение потоков учеников младших и старших классов.

Внутри будут просторные учебные кабинеты и специализированные классы с лабораториями. Также предусмотрены мастерские для кулинарии, шитья и работы по дереву и металлу. Для учеников начальных классов оборудуют помещения групп продленного дня.

В школе создадут современный информационно-библиотечный центр с читальным залом и медиатекой. Для проведения мероприятий обустроят двусветный актовый зал с эстрадой на 320 мест. На первом этаже разместятся пищеблок и две столовые на 425 мест. Также будут работать кабинеты психолога и логопеда.

Прилегающую территорию благоустроят и поделят на функциональные зоны. Здесь появятся спортивное ядро с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, а также зона для выполнения нормативов ГТО. У школьников будет свой учебно-опытный участок для выращивания культур. Во дворе высадят деревья и кустарники, смонтируют уличное освещение.

Открытие школы запланировано на первый квартал 2027 года.