Строительство школы в микрорайоне Восточный в Звенигороде завершат в июле

Строительство новой школы в микрорайоне Восточный в Звенигороде завершат к концу июля. Обучение школьники смогут начать уже 1 сентября.

Здесь смогут разместиться 1,1 тысячи детей. Сейчас строители активно занимаются отделкой, также продолжается процесс штукатурки и покраски стен. Практически завершены работы в классах, а также в актовом и спортивных залах.

Стоит отметить, что с 20 апреля ожидается поступление новой мебели, что подчеркивает приближающийся момент открытия. Как отметил руководитель проекта. Андрей Жировов, строительство ведется поэтапно. Продолжаются монолитные работы, за которыми сразу последует отделка внутренних помещений. Кроме того, для удобства учащихся в школе будет установлено два лифта, что позволит без труда перемещаться между этажами.

Площадь школы — 17 тысяч квадратных метров. Здесь также планируют создать специализированные помещения, такие как лаборатории, медицинские кабинеты и читальный зал с IT-зоной, где ребята смогут получать необходимые знания и навыки.

Если температура воздуха станет более теплой, строители начнут обустройство спортивных площадок, которые будут включать волейбольные и баскетбольные зоны, беговые дорожки и зоны для прыжков. Кроме того, на улицах появятся тренажеры, что создаст дополнительные возможности для физической активности как для учеников, так и для жителей района.

Территорию спортивного ядра огородят, а в часы, свободные от учебного процесса, его смогут посещать все жители микрорайона — для них будет организован отдельный вход.