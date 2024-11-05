Строительство школы в микрорайоне Сухарево в Мытищах завершат к концу года

Строительство школы на 1,1 тысячи мест подходит к завершению в микрорайоне Сухарево Мытищинского городского округа. На сегодняшний день степень готовности объекта превышает 80%.

На строительной площадке работает 230 специалистов и задействовано восемь единиц строительной техники. Подрядчик завершает установку инженерных систем и навесного фасада, а также отделочные работы. Установка оконных блоков и благоустройство территории находятся на завершающей стадии.

Стройка школы осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь четырехэтажного здания составит 18,8 тысячи квадратных метров.

Внутри здания разместят учебные классы и лаборатории, кабинеты для внеурочной деятельности, два спортивных зала и актовый зал, библиотечно-информационный центр, мастерские для трудового обучения, а также столовую с пищеблоком и медицинский блок. На прилегающей территории создадут спортивные площадки и игровую инфраструктуру.

Ожидается, что строительство завершат до конца 2024 года. Открытие новой школы поможет разгрузить учебное заведение в селе Марфино.