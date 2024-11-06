Строительство школы в микрорайоне 10а в Реутове завершится к концу года

Строительство одной из самых больших школ в Реутове подходит к концу. Готовность объекта превысила 80%. Подрядчик должен управиться до конца 2024 года.

На площадке работают 280 рабочих и пять единиц техники. Подрядчик завершает строительство перегородок, инженерных систем и навесного фасада, устанавливает оконные блоки и благоустраивает территорию.

По проекту новая школа на 1100 мест в Реутове станет одной из самых больших. Ее площадь — более 18,5 тысячи квадратных метров. Здесь будет создано IT-направление, обустроят учебные классы, кабинеты внеурочной работы, два спортивных зала и один актовый, библиотечно-информационный центр, столовую на 550 мест с пищеблоком, медицинский блок. На территории организуют спортивное ядро и игровую инфраструктуру.

Ранее недобросовестный подрядчик не справился со строительством объекта. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева школу включили в государственную программу. Мера позволила ускорить темпы работ.

В Министерстве строительного комплекса прогнозируют, что объект будет готов к концу года.

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