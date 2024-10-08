Строительство школы в микрорайоне 10а в Реутове завершат к концу 2024 года

Фото: Телеканал «360»

Инновационная школа появится в конце текущего года в Реутове. Строительство учебного заведения в микрорайоне 10а лично проверили глава городского округа Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Работы предстоит еще много. Сейчас строители прокладывают  внутренние инженерные коммуникации, штукатурят стены, завершают отделку фасада.

Школа станет флагманом образовательной системы Реутова. Упор в обучении будет делаться на интернет-технологии. Для этого обустроят современные компьютерные классы, зону для занятий робототехникой, а также мультимедийные пространства. Здесь также будет читальный зал, библиотека, спортивные залы, столовая и игровые помещения.

«Современная технологичная школа станет настоящим украшением нашего наукограда», — уверен Филипп Науменко.

Ежедневно на стройке трудятся полторы сотни человек. Если будет нужно, количество рабочих увеличат, чтобы сдать объект в срок.

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