Строительство школы в микрорайоне 10а в Реутове завершат к концу 2024 года

Инновационная школа появится в конце текущего года в Реутове. Строительство учебного заведения в микрорайоне 10а лично проверили глава городского округа Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Работы предстоит еще много. Сейчас строители прокладывают внутренние инженерные коммуникации, штукатурят стены, завершают отделку фасада.

Школа станет флагманом образовательной системы Реутова. Упор в обучении будет делаться на интернет-технологии. Для этого обустроят современные компьютерные классы, зону для занятий робототехникой, а также мультимедийные пространства. Здесь также будет читальный зал, библиотека, спортивные залы, столовая и игровые помещения.