Строительство школы № 1 и поликлиники в Шатуре вышло на финальный этап

Строящиеся школу № 1, новый корпус поликлиники и Дом культуры Нариманова в Шатуре посетила комиссия во главе с депутатом Государственной думы. Они оценили ход работ и дали поручения.

Ход работ на объектах оценили депутат Госдумы Геннадий Панин и временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Внутреннюю отделку почти закончили в новом корпусе школы № 1. Рабочие уже собирают мебель, вывозят мусор и занимаются уборкой помещений. На финальном этапе отделка спортзала.

На этой неделе в учреждение привезут оборудование для пищеблока. Горячее питание для школьников здесь организуют с 3 сентября.

Геннадий Панин поручил подрядчикам активизировать работу по благоустройству пришкольной территории. Положить асфальт, установить забор и смонтировать освещение они должны за две недели. Депутат взял работы на ежедневный контроль.

Ремонт почти завершен и в помещении бывшей станции переливания крови. Открыть отделение планируют 20 августа.

«В ближайшие дни строителям предстоит обустроить входную группу. Важно, чтобы переезд поликлиники состоялся в выходные дни, чтобы мамы с малышами не заметили каких-либо неудобств», — сказал Николай Прилуцкий.

Начальный этап работ завершается в ДК имени Нариманова. Там уже демонтировали конструкции, закончили делать перекрытия между этажами. Сейчас главная задача закрыть тепловой контур здания, чтобы строители могли работать зимой.

Кроме обхода объектов капстроительства, депутат встретился с руководителем Комитета семей воинов Отечества Светланой Смирновой. Они обсудили адресную поддержку земляков, служащих в зоне специальной военной операции.

Геннадию Панину рассказали, что жители Шатуры плетут для бойцов маскировочные сети. Светлана Смирнова предложила ввести в школах подобные внеурочные занятия. Депутат озвучит инициативу на педагогических конференциях в конце августа.

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