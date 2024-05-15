Строительство школы началось в ЖК «Квартал Ивакино» | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:38 Строительство школы началось в ЖК «Квартал Ивакино» Министерство жилищной политики Московской области

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Капсулы времени с посланием потомкам заложили в фундамент зданий жилищного комплекса «Квартал Ивакино» в Химках. Строители приступили к возведению школы для 1100 учеников и детского сада для 300 воспитанников.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, строительство ведет копания «Самолет» в рамках комплексного развития территорий.

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В здании новой четырехэтажной школы расположатся актовый зал на 400 мест, учебные кабинеты, и кабинеты групп продленного дня, два спортивных зала, библиотека, столовая, медицинский блок, также мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом.

В детском саду появятся 12 просторных групповых комнат с игровой, спальней, гардеробом и буфетом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах. Возле детского сада оборудуют игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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