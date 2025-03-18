Строительство школы на 825 мест началось в поселке Молоково

В Молоково начали строить долгожданную школу на 825 мест — жители ждали этого семь лет. Генподрядчиком стала компания «Брусника».

Четырехэтажное здание площадью 18,5 тысячи квадратных метров планируют достроить к 30 декабря 2026 года. Сейчас работы идут по графику, готовность объекта составляет 10%. Школу возводят 55 строителей и четыре инженера, а также задействованы два башенных крана и два погрузчика. Сейчас на объекте строят вертикальные конструкции цоколя и засыпают фундамент.

Важно, что работы будут контролировать не только специалисты, но и местные жители. Новая школа станет важным образовательным центром, где дети смогут учиться в комфортных условиях.