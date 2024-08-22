Строительство школы на 550 мест завершилось в Заветах Ильича

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Новая школа в Заветах Ильича готова встречать учеников и педагогов. Подрядчики качественно построили объект в сжатые сроки.

Новое учреждение рассчитано на 550 детей. Здесь есть два спортзала, актовый зал на 200 мест, большой обеденный зал, лаборатории, библиотека, медицинский блок и 36 классов.

«Как и обещали ранее вместе с главой Пушкинского района Максимом Красноцветовым, школа в Заветах Ильича мест готова. Более 130 строителей завершают работу. По многим направлениям готовность стопроцентная, остались детали — наладить оборудование, повесить светильники, повернуть камеры в нужную сторону, завершить благоустройство», — рассказал депутат Государственной Думы Сергей Пахомов.

Отметим, что в этом году в России должны построить 360 новых школ. Работы идут в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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