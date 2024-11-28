Сегодня 11:04 Строительство школы на 550 мест в Ступине завершат в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Ступино Подмосковье

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Глава городского округа Сергей Мужальских и его заместители проверили ход строительных работ в новой школе в квартале «Надежда». Руководитель муниципалитета, ознакомившись с работами на месте, предложил расширить штат строителей, чтобы точно успеть к сроку.

Фасад нового здания в квартале «Надежда» уже радует цветной отделкой, работы идут паралелльно внутри и снаружи. Уже уложен асфальт, в ближайшее время появится безопасное прорезиненное покрытие на спортплощадке.

«Степень готовности у нас где-то 70%, мы сегодня посмотрели — на объекте работает ежедневно от 73 до 80 человек, количество рабочих недостаточное. Договорились с руководителем подрядной организации что увеличат до 120 человек», — рассказал Сергей Мужальских.

На данном этапе строителям благоволит погода без осадков и резких перепадов. Это будет суперсовременная школа площадью 11 тысяч квадратных метров с условиями для детей всех возрастов. Здание рассчитано на 550 мест, и 500 ребят смогут пойти сюда учиться уже в сентябре. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».