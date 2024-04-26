Строительство школы на 1100 мест завершат в Мытищах до конца года | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:32 Строительство школы на 1100 мест завершат в Мытищах до конца года

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Строительство школы на улице Мира в Мытищах, рассчитанной на 1100 учащихся, планируют завершить до конца 2024 года. Строительный проект, имеющий долгую и непростую историю, после многолетнего простоя возобновили благодаря усилиям администрации городского округа, Гостройнадзора и прокуратуры.

Застройщик взял на себя обязательства по мировому соглашению. На данный момент строительство школы находится под особым контролем со стороны городских властей и надзорных органов.

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По информации от ответственных лиц, в школе завершается возведение монолитных конструкций и проводится подключение инженерных коммуникаций. Подрядчик уже начал фасадные работы и приступил к утеплению здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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