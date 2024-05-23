Строительство школы на 1,1 тысячи мест завершат в Мытищах в конце года

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства средней общеобразовательной школы, которая возводится в микрорайоне 25А городского округа Мытищи. Новое учебное заведение сможет принять 1,1 тысячи учеников.

Застройщиком нового образовательного учреждения является управление капстроительства администрации округа. Окончание работ запланировано наа IV квартал 2024 года.

В настоящее время на строительной площадке ведется отделка здания и благоустройство прилегающей территории. Общая площадь будущей школы составит около 21 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, актовый зал с двухсветным фойе будет являться основным общественным пространством.

В школе предусмотрены учебные классы, спортзал, современная библиотечно-информационная зона с медиатекой, пищеблок со столовой, административные помещения и вспомогательные зоны. Застройщик также планирует провести комплексное благоустройство территории, включая спортивные объекты, зоны для отдыха и детские площадки.

Новое учебное заведение строится по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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