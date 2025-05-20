Строительство школы и детского сада проверили в Реутове

В Реутове возводят два значимых социальных объекта: школу на 750 учащихся и детский сад на 180 воспитанников. Глава Реутова Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов побывали на стройплощадках учебных заведений. Они проверили, как идут работы и обсудили перспективы развития микрорайона.

Как рассказал в своем телеграм-канале Филипп Науменко, строительство идет строго по графику.

«Сейчас рабочие армируют фундаментные плиты. Сдать объекты планируют в 2026 году», — добавил руководитель муниципалитета.

Жители Реутова активно участвуют в обсуждении проекта будущего микрорайона. Горожане предложили создать дополнительные парковочные места и комфортные зоны отдыха. Там также простоят современный спортивный комплекс, озеленят территории для прогулок и активного отдыха. Помимо этого, рассматривают вопрос о возведении храма в честь Матроны Московской.

«Перенос под землю линии электропередач, которая идет между Комсомольской улицей и МКАД, существенно расширит возможности по благоустройству прилегающих кварталов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.