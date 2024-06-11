Строительство Северного обхода Лобни завершили на 85%

Подмосковный Главгосстройнадзор Подмосковья проверил, как идет строительство автодороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна — Рогачевское шоссе. Проект Северного обхода Лобни состоит из трех этапов и охватывает 16,5 километра, включая съезды и зоны реконструкции.

Уже построили путепровод через железную дорогу, благодаря которому решилась проблема многочасовых пробок на железнодорожном переезде. Теперь выехать из города можно за полчаса.

Сейчас идет реконструкция на Краснополянском шоссе. На эстакаде на развязке с Рогачевским шоссе рабочие красят металлоконструкции внутри пролетного строения, наносят обмазочную гидроизоляцию ростверка, его бетонирование и армирование стены.

Завершить строительство Северного обхода планируют в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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