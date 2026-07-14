Строительство селекционного центра начали в Воскресенске

Масштабный проект реализуется в районе деревни Ратмирово. В селекционно-семеноводческом центре агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» будут выращивать семена высшей категории качества.

Селекционный участок будет состоять из тепличных блоков площадью более 15 тысяч квадратных метров с собственным управлением микроклиматом и режимом досветки для разработки новых сортов и гибридов. В лабораторно-исследовательский комплекс войдут молекулярно-генетическая, фитопатологическая лаборатории, а также лаборатории средств защиты и питания растений, цифровых технологий, конструкционных материалов и осветительных технологий.

Целями проекта являются возрождение отечественной селекции и обеспечение российского агропромышленного комплекса качественными семенами, способными конкурировать с импортными аналогами по урожайности, вкусовым качествам и устойчивости к болезням.

После выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить 110–120 миллионов семян томатов и огурцов.