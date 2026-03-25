Строительство путепровода возобновили в Апрелевке

Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминский

В Апрелевке после расторжения предыдущего контракта из-за срыва сроков возобновились работы по строительству путепровода. На объекте заключен новый контракт, сейчас подрядчик проводит очистку проезжей части и тротуаров от снега и наледи.

После этого начнется поэтапное выполнение основных работ: переустройство инженерных коммуникаций, строительство подпорных стен, установка шумозащитных экранов и устройство наружного освещения. Длина путепровода составит около 272 метров, общая протяженность транспортной развязки превысит 1 километр.

На текущий момент на объекте задействован 21 специалист. Ежедневно на строительной площадке работают 15 человек, в ночное время 2 сотрудника занимаются отведением воды, также привлечены 4 дорожных специалиста.

Завершение строительства запланировано на конец 2026 года. «Важно не только наверстать упущенные сроки, но и обеспечить высокое качество всех этапов работ. Держим реализацию проекта на особом контроле», — отметила заместитель главы округа Елена Кузнецова.