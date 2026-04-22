Строительство путепровода в Опалихе завершится в 2026 году

В микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск продолжается возведение путепровода через железнодорожные пути. Этот объект соединит улицу Ольховую и улицу Мира. По данным Министерства транспорта Подмосковья, строительная готовность объекта составляет 45%. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «Сейчас на стройплощадке работают более 60 рабочих и 10 единиц техники. Строители приступили к устройству подпорных стен и песчаной насыпи на подходах к путепроводу. Параллельно ведутся работы по переустройству газопровода».

На объекте также проводятся работы по армированию плиты пролетного строения и сварочные работы.

Реализация проекта улучшит качество жизни более чем для 20 тысяч жителей микрорайона. Общая протяженность развязки превышает 1,9 километра, длина путепровода — 137 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам.

Ликвидация железнодорожного переезда повысит безопасность движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.