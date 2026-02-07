Строительство путепровода в Мытищах идет с опережением погодных сложностей

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы по возведению путепровода на Волковском шоссе в городском округе Мытищи продолжаются. Бригада не сбивается с графика: часть специалистов расчищает площадку от снега, в то время как другие продолжают основные работы.

На текущем этапе строители активно занимаются армированием подпорных стен №2 и №3. Как только эти работы будут завершены, бригада приступит к бетонированию фундаментов. Ежедневно на объекте работают 18 человек и задействовано 4 единицы техники.

К концу февраля планируется начать армирование самих подпорных стенок. Завершить строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира планируется во втором квартале 2028 года.

Проект, начатый в декабре 2025 года, включает не только строительство новой развязки, но и комплексное обновление транспортной инфраструктуры. Протяженность объекта вместе с подъездами и съездами составит около 1,9 км, а движение будет организовано по четырем полосам без светофоров. Кроме того, в рамках проекта будет реконструировано существующее кольцевое пересечение и построено два надземных пешеходных перехода. Это позволит перераспределить транспортные потоки и значительно улучшить дорожную ситуацию в Мытищах.