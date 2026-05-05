Строительство путепровода в Апрелевке: работы продолжаются

В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа на улице Августовская продолжается строительство путепровода. Производитель работ Сергей Каляпин сообщил, что подрядчик занимается уборкой территории и готовит конструкции к основным этапам.

На пролетном строении ведутся работы по армированию и устройству опалубки монолитных участков и тротуарных частей. Также осуществляется сборка опалубки подпорных стен и устройство гидроизоляции монолитной конструкции. После этих этапов рабочие засыплют конструкцию грунтом и сделают основание дороги.

Вдоль улиц Апрелевская и Осипенко работы временно приостановлены. Здесь остались ливневые конструкции от предыдущего подрядчика. Их обследует специальная комиссия, которая примет решение о том, какие недочеты необходимо устранить и как продолжить работы.

Все работы ведутся в соответствии с условиями контракта. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.