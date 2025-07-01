Строительство промышленного парка началось в Балашихе

В городском округе Балашиха стартовало строительство первого этапа современного промышленного парка «Балашиха». Проект реализует компания Parametr, входящая в состав группы компаний ПИК, одного из лидеров российского девелопмента.

На участке площадью свыше 65 гектаров развернется мультиформатный комплекс, предназначенный для легкой промышленности и логистики. Общая площадь объектов составит около 320 тысяч квадратных метров. Новый парк станет важным шагом в развитии экономического потенциала Подмосковья, создав около 3500 новых рабочих мест для местных жителей.

Особенностью промышленного парка «Балашиха» станет его универсальность. Резиденты смогут выбрать помещения, которые идеально подойдут для их задач — будь то производство, складская логистика или офисные пространства. Все здания будут оснащены современными инженерными коммуникациями: электричеством, водоснабжением, отоплением и газом. Такой подход обеспечит комфортные условия для работы и развития бизнеса.

Комплекс расположится недалеко от федеральной трассы М-7, в районе с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Удобные дорожные развязки и близость к ключевым магистралям сделают парк привлекательным для компаний, которым важна оперативная логистика. Это стратегическое расположение усилит деловую активность региона и привлечет новых инвесторов.

Промышленный парк «Балашиха» обещает стать не просто производственной площадкой, а настоящим центром экономического роста. Проект сочетает в себе современные технологии, гибкость решений и удобное местоположение, что делает его перспективным для бизнеса и важным для развития городской среды.