Строительство профессионального скейт-парка и памп-трека началось в Пушкино

Сразу два объекта для занятия активными видами спорта начали благоустраивать в Пушкинском округе. Здесь появятся современные скейт-парк и памп-трек.

Работы проходят в Центральном городском парке. Общая площадь объектов составит около 1000 квадратных метров.

Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов проверил ход работ. Вместе с ним на стройплощадку выехала его заместитель Елена Панькив.

«Видим, что территория востребована, всего за месяц парк посещают порядка 56 тысяч человек. Новая площадка позволит более профессионально заниматься как скейтбордингом, так и велоспортом. Амфитеатр мы перенесем ближе к центру городского парка, выполним новое освещение этой территории», — сказал Максим Красноцветов.

Здесь установят фигуры разной высоты для разных уровней подготовки спортсменов. Также появятся зоны отдыха и видеонаблюдение системы «Безопасный регион».

На площадке можно будет кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. Все работы должны закончить в третьем квартале 2025 года.

Отметим, что благоустройство проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды».