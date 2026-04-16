Строительство пристройки к школе в Подольске близится к завершению

В городе Подольске продолжается строительство пристройки к школе №16 на Народной улице. Общая готовность объекта достигла 80 процентов.

Рабочая бригада завершает фасадные работы и приступила к финишной отделке помещений: окраске стен и потолков. Ведутся работы по устройству входных групп, а также начат монтаж наружного ограждения.

Начальник участка Сергей Иваненко отметил, что рабочие продолжают монтаж вентиляционного оборудования и систем кондиционирования, а также ведут пусконаладочные работы отопления, горячего и холодного водоснабжения.

На объекте ведется установка малых архитектурных форм и благоустройство территории, в том числе устройство спортивных площадок. Выполняется монтаж конечных устройств освещения и электроснабжения.

В течение месяца закончится благоустройство, а на следующей неделе приступят к укладке линолеума в учебных классах. Также завершен монтаж противопожарных витражей.

На объекте задействованы 155 рабочих, 26 инженерно-технических сотрудников и 10 единиц техники.

В просторном новом корпусе школьников ждут современные учебные классы, библиотека с IT-зоной, актовый зал, специализированные мастерские для работы с деревом, металлом и текстилем, а также спортивный зал.

Завершение строительства планируется в июле 2026 года.