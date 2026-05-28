Строительство пристройки к школе в Новопетровском близится к середине

В селе Новопетровское Истринского района продолжается строительство пристройки к школе на улице Полевая, дом №7. На объекте активно ведутся работы по возведению третьего этажа: специалисты устанавливают опалубку для вертикальных конструкций и занимаются армированием. Параллельно ведется строительство стен и перегородок на первом этаже.

На стройке задействовано более 50 монтажников, 7 инженеров и 4 единицы техники. Производитель работ от подрядной организации ООО «2Б Проект» Денис Чалов сообщил, что на втором и третьем этажах ведутся монолитные работы, а в подвале прокладывают теплосеть.

Параллельно начались подготовительные работы по благоустройству территории: самосвалы привозят песок, который распределяют по уровню отметок.

По словам Дениса Чалова, строительство идет по плану, и завершить его планируют к 1 сентября 2027 года. Новый корпус рассчитан на 300 учеников, а на территории школы появятся спортивные площадки и беговая дорожка.

Строят новый корпус школы по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».