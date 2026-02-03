Строительство пристройки к школе в Коломне идет с опережением графика

В городе Коломна продолжается строительство пристройки к школе №14. Работы на объекте ведутся с опережением утвержденного графика, и на сегодняшний день выполнено около 30% от общего объема общестроительных работ.

Руководитель проекта «Воздвижение» Константин Чемшит сообщил, что на площадке уже завершено устройство монолитного каркаса и наружной кладки здания. Сейчас специалисты занимаются монтажом оконных блоков и металлоконструкций перехода, который соединит новый корпус с основным зданием школы. Параллельно принимаются металлоконструкции для перекрытий будущего спортивного зала.

Внутри здания также ведутся активные работы. Строители приступили к монтажу перегородок из гипсокартона и завершают устройство стяжки пола. По словам Константина Чемшита, темпы позволяют говорить об опережении сроков.

Пристройка рассчитана на 400 мест и предназначена для размещения старших классов. В новом корпусе будут располагаться 26 учебных кабинетов, 10 специализированных лабораторий, слесарные и столярные мастерские, кабинеты кулинарии и шитья, а также спортивный зал.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие пристройки планируется в 2027 году.