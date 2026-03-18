Строительство пристройки к школе в Дмитровском округе близится к завершению

В городе Дмитров, в микрорайоне Внуковский, продолжается активное строительство пристройки к местной школе. Специалисты подрядной организации утепляют фасад трехэтажного учебного корпуса и устанавливают освещение во всех помещениях. Рабочие уже выполнили стяжку полов на этажах, ведут монтаж инженерных коммуникаций и завершают установку оконных стеклопакетов.

Новый учебный корпус построен уже на 70%. Его площадь будет в три раза больше существующего здания. На прилегающей территории подрядчик планирует построить спортивные и детские игровые площадки, а также места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Пристройка сможет вместить до 350 учеников. В ней будут 14 учебных классов и 13 специализированных кабинетов, пищеблок, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой. С основным зданием школы пристройку соединит теплый переход.

Сейчас основной корпус школы перегружен, занятия идут в две смены. Здание было построено в 1989 году и ни разу капитально не ремонтировалось. После завершения строительства пристройки запланирован капремонт главного корпуса Внуковской школы.