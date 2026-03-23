Строительство пристройки к школе №16 в Подольске близится к завершению

В Подольске продолжается строительство пристройки к школе № 16, рассчитанной на 580 мест. Строительная готовность объекта достигла 70%.

На данный момент специалисты подготовили полы на третьем и четвертом этажах для укладки линолеума. Начальник участка Сергей Иваненко сообщил, что завершается облицовка фасада керамогранитом. Внутри здания заканчивается монтаж лифтового оборудования, вентиляции и слаботочных систем.

Также подходят к концу работы по прокладке инженерных сетей: отопления, водоснабжения и водоотведения. Сейчас ведется черновая отделка, идет подготовка к окраске стен и настилу линолеума.

В апреле строители приступят к благоустройству прилегающей территории, где появятся проезды, спортивные площадки и входные группы.

На объекте ежедневно трудятся 135 человек и задействовано три единицы техники. Плановое завершение строительства запланировано на июль 2026 года.