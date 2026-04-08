Строительство пристройки к лицею в Бронницах близится к завершению

В городе Бронницы на улице Льва Толстого, 8 продолжается строительство пристройки к лицею. На данный момент работы выполнены на 72%. Ежедневно на объекте заняты 75 человек, которые занимаются внутренней отделкой помещений, фасадными работами и благоустройством территории.

Внутри здания специалисты завершили предчистовую отделку: стены отшпаклеваны, строители готовятся к покраске. В зависимости от назначения помещений будут сделаны наливные полы или постелен линолеум.

Инженерные сети почти готовы. Сейчас специалисты занимаются расключением электрощитов и клапанов системы дымоудаления. После этого конструкции зашьют и зашпаклюют.

Снаружи большая часть здания уже утеплена, смонтированы пленка и профили. Осталось завершить облицовку фиброцементными панелями.

Подрядчик приступил к масштабным работам на прилегающей территории. Под спортивные площадки подготавливают основание из песка и щебня, затем их заасфальтируют и покроют бесшовным резиновым покрытием. По периметру здания пройдет асфальтированная дорога. Также на 40% заменили ограждение территории.

Производитель работ ООО «Энергия ОМ» Алексей Шульгин отметил, что в следующем месяце в кабинеты химии, пищеблок и другие помещения начнут завозить и монтировать мебель.

Учебный корпус возводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Пристройка рассчитана на 100 учеников.

В новом корпусе разместятся: * просторная входная группа; * четыре базовых и семь специализированных кабинетов; * современный спортзал площадью 540 квадратных метров; * актовый зал на 200 мест; * библиотечно-информационный центр; * столовая на 370 посадочных мест; * помещения для администрации и специалистов.

Завершение строительства запланировано на 1 сентября 2026 года.