Строительство пристройки к гимназии № 2 в Чехове начнется в 2025 году

При поддержке Губернатора Подмосковья и Министерства образования город Чехов вошел в государственную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Сейчас в гимназии, рассчитанной на 750 мест, обучаются 1338 учеников, в связи с чем учебный процесс организован в две смены.

К гимназии собираются пристроить новое здание для старшеклассников —учеников 7-11 профильных классов. В новой пристройке будет 32 учебных кабинета, восемь специальных помещения с лабораториями для физики, химии, биологии и информатики. Также обустроят большой спортивный зал. А также актовый зал, где поместятся 350 человек. В новой столовой, рассчитанной на 650 человек, будет все необходимое: просторный обеденный зал и современная кухня. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в коридорах и на лестницах создадут комфортные зоны отдыха, предусмотренные программой «Доступная среда».

Пристройку будут создавать на месте школьного стадиона. На это время уроки по физической культуре будут проходить на стадионе «Гидросталь». Старые здания школы отремонтируют, чтобы они выглядели так же, как новая пристройка. Внутри ремонт будет минимальным, поэтому детей не придется переводить в другую школу на время строительства.