Строительство пристройки к детскому саду «Звездочка» близится к середине

В городе Пушкино на Московском проспекте продолжается строительство пристройки к детскому саду «Звездочка». Готовность объекта уже достигла 63%, и он рассчитан на 60 мест.

Работы ведутся в рамках комплексного развития территории, на площадке задействовано 15 специалистов. Уже возведен железобетонный каркас здания, смонтирована кровля, установлены окна и наружные двери, выполнены внутренние стены и перегородки. Также завершен вынос существующих коммуникаций и подключение к сетям водоснабжения и канализации.

Сейчас на объекте монтируют вентилируемый фасад и внутренние инженерные системы. Параллельно идет подготовка к сдаче тепловых сетей и планируется начало установки декоративных элементов кровли.

Новая часть детского сада будет трехэтажной и рассчитана на три группы по 20 детей. На первом этаже разместится младшая группа, на втором и третьем — старшие. В здании предусмотрены раздевалки, буфетные, санузлы и служебные помещения, комната персонала и кабинет психолога. Пристройку соединят с основным корпусом теплым переходом.

Сдать объект планируют к 31 августа 2026 года. После этого «Звездочка» сможет принять еще больше маленьких жителей Пушкино.