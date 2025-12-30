Строительство поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» завершат в Одинцове в 2026 году

Сейчас подрядчик приступил к установке оконных блоков. Задействовано на площадке более 40 рабочих и три единицы техники. Выполняется устройство пирога кровли, монтаж внутренних инженерных сетей. Большая работа ведется и на прилегающей территории — там обустраивают теплотрассу.

Напомним, что поликлиника общей площадью 6 тысяч квадратных метров будет разделена на блоки — взрослое и детское отделения. Взрослое отделение сможет принимать до 350 пациентов в смену, а детское — до 150. Кроме того, на прилегающей территории разместится парковка на 45 машиномест. Дополнительно на территории предусмотрена детская игровая площадка.

Завершить работы планируется до конца 2026 года.