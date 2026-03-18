Строительство поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» близится к середине

В Одинцове продолжается строительство поликлиники в жилом комплексе «Гусарская баллада». На текущий момент готовность объекта составляет 56%.

Работы ведутся согласно графику. Специалисты заканчивают устройство кровли и прокладывают наружные инженерные сети. Параллельно идет монтаж внутренней вентиляции и систем канализации — хозяйственно-бытовой и ливневой.

По словам руководителя строительства Владимира Рагозина, на площадке работают 25 человек и задействовано две единицы техники. Общая площадь здания превысит 6 тысяч квадратных метров.

Взрослое отделение будет рассчитано на 350 посещений. Там установят оборудование для флюорографии, маммографии, рентгенодиагностики, а также кабинеты офтальмологии, стоматологии и кардиологии. Детский блок будет включать кабинеты педиатров, стоматологический кабинет, фильтр-бокс, игровую комнату и кабинет функциональной диагностики.

Следующий этап — фасадные работы и внутренняя отделка. Строители приступят к ним сразу после завершения монтажа всех инженерных систем.