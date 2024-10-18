Строительство поликлиники в Лосино-Петровском завершится в 2024 году

Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах здания, менее востребованные — на верхних. Для детей оборудуют зоны с игровыми комнатами. В здании поликлиники предусмотрены отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Новая поликлиника обеспечит современным и комфортным помещением, новым высокотехнологичным оборудованием и квалифицированной помощью почти 30 тысяч жителей. Учреждение будет соответствовать единому стандарту «Наша поликлиника».