Строительство поликлиники в Лосино-Петровском завершится в 2024 году
В Лосино-Петровском продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в сутки. Рабочие приступили к фасадным работам.
Часть этажей уже остеклена. Внутри проводятся штукатурные работы, укладка напольной плитки, прокладка систем вентиляции. На улице специалисты гидроизолируют дренажные колодцы. Техника разравнивает грунт для обустройства прилегающей территории.
Ход строительства контролирует глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. Реализация проекта идет в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и программы губернатора Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах здания, менее востребованные — на верхних. Для детей оборудуют зоны с игровыми комнатами. В здании поликлиники предусмотрены отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Новая поликлиника обеспечит современным и комфортным помещением, новым высокотехнологичным оборудованием и квалифицированной помощью почти 30 тысяч жителей. Учреждение будет соответствовать единому стандарту «Наша поликлиника».
Сергей Джеглав сообщил, что строительство здания планируется завершить до конца 2024 года, а в первой половине 2025 года поликлинику оснастят высокотехнологичным оборудованием.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».