Строительство поликлиники в Королеве близится к завершению

В Королеве подходит к концу строительство новой многопрофильной поликлиники. Заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Герасимов сообщил, что объект готов на 95%.

Территория вокруг здания очищена от строительного мусора. Ночью рабочие закончили укладывать асфальт. На 91 машиноместо построена автомобильная парковка, а также предусмотрена велопарковка. На детской площадке уложено специальное резиновое покрытие. Рабочие высаживают газон и кустарники, а на крыше заканчивают устанавливать декоративные элементы.

Внутри здания идет уборка, расстановка мебели и настройка оборудования. Скоро начнется этап приемки, который включает работу с замечаниями, пусконаладочные работы оборудования, запуск инженерных систем и устранение внештатных ситуаций.

Площадь поликлиники составляет почти 18 тысяч квадратных метров. Здание спроектировано как безбарьерная среда. Для посетителей со слабым зрением предусмотрена навигация с тактильными элементами. Медучреждение рассчитано на тысячу посещений в сутки. Пациентов будут принимать 197 врачей и 313 медсестер. В поликлинике есть аппараты МРТ, КТ, рентген, маммограф, томограф, УЗИ и эндоскопии.

По договору строительство будет закончено в четвертом квартале 2026 года.