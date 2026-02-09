Строительство поликлиники в «Гусарской балладе» достигло середины

В микрорайоне «Гусарская баллада» продолжается строительство новой поликлиники. На данный момент готовность объекта составляет около 45%. Строители завершают остекление фасада, все внутренние перегородки уже возведены. Как только в здание подадут тепло, специалисты приступят к внутренней отделке.

Руководитель проектов ООО «СтройМонтаж» Владимир Рагозин отметил: «Параллельно мы ведем монтаж внутренних инженерных сетей: водоснабжения и канализации».

На объекте задействовано 33 специалиста. Завершить строительство планируется в сентябре 2026 года. Работы идут строго по графику, отставаний нет.

Поликлиника рассчитана на прием 500 пациентов в смену. Ее ждут жители ЖК «Гусарская баллада» и поселка Лесной Городок. Общая площадь здания будет порядка 6 тысяч квадратных метров. Здесь будут вести прием специалисты по различным направлениям медицины, включая терапию, педиатрию, кардиологию, урологию и другие. Также будут работать кабинеты профилактики заболеваний, ультразвуковой диагностики и рентгенологии.