Строительство поликлиники в Чехове близится к завершению

В городе Чехов продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. Рабочие завершают внутреннюю отделку здания, установку оборудования и наладку систем. Об этом сообщил начальник участка генерального подрядчика ООО «Триумф» Владимир Кончаков.

Строители занимаются установкой электрических выключателей, розеток и светильников. Параллельно на стенах крепят информационные таблички и указатели. Ранее рабочие обустроили кровлю, утеплили и облицевали фасад, полностью остеклили здание.

Внутренняя отделка также практически завершена: все поверхности оштукатурены, шпаклеваны и покрашены, санузлы и помещения в подвале облицованы плиткой. Остались мелкие доработки по стенам и навесным потолкам. Во многих комнатах уже установили двери.

Заключительные этапы включают уборку помещений, благоустройство и озеленение прилегающей территории. В здание уже завозят оборудование и мебель. В новой поликлинике будет современная медицинская техника, в том числе три рентген-аппарата.

На третьем этаже расположат стоматологическое отделение, на четвертом — кабинеты массажа, залы для ЛФК, приемные физиотерапевтов и психологов. Также откроют отделения неотложной помощи и педиатрии, кабинеты узких специалистов и другие медицинские помещения. Педиатрическое отделение рассчитано на 18 врачей, а всего в поликлинике будут работать 90 докторов и 80 медсестер.

Поликлинику возводят по поручению губернатора Подмосковья. Ее включили в нацпроект «Здравоохранение» и госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». На сегодня общая готовность здания — 77%. Открыть поликлинику планируют в конце второго квартала этого года.