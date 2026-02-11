Строительство подземного перехода в Раменском близится к завершению

Между станциями Быково и Удельная в Раменском городском округе продолжается строительство подземного пешеходного перехода через железную дорогу. Он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что общая строительная готовность перехода превышает 80%.

«Строители завершают монтаж павильонов входных групп и уже приступили к устройству кровли и остеклению. Параллельно выполняются отделка стен керамогранитом и окраска металлоконструкций», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Переход обеспечит жителям безопасный проход через железнодорожные пути МЦД-3. Протяженность тоннельной части объекта составит около 50 метров, переход будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан. Возле перехода обустроят пешеходную зону. Завершить строительство перехода планируется в третьем квартале 2026 года.